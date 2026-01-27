Названы снижающие риск развития инфаркта и инсульта препараты

JAMA Internal Medicine: Препарат против подагры снижает риск сердечных проблем

Препараты, которые обычно назначают при подагре, могут защищать сердце и сосуды. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные десятков тысяч пациентов с этим заболеванием. Оказалось, что при правильном лечении подагры риск развития инфаркта и инсульта заметно снижается. Результаты работы опубликованы в JAMA Internal Medicine.

Ученые изучили медицинские записи почти 110 тысяч взрослых с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. Основное внимание уделялось пациентам, которые принимали уратснижающие препараты — прежде всего аллопуринол — и достигали целевого уровня мочевой кислоты. Их сравнивали с теми, у кого этот показатель оставался повышенным.

Результаты показали: у пациентов, сумевших снизить уровень мочевой кислоты до рекомендуемых значений, в течение пяти лет реже возникали серьезные сердечно-сосудистые события — инфаркт, инсульт или смерть от болезней сердца. Причем наибольший эффект наблюдался у людей с изначально высоким сердечно-сосудистым риском. Дополнительным бонусом стало и уменьшение частоты приступов подагры.

Авторы подчеркивают, что эффект связан не просто с приемом лекарства, а с достижением конкретного биохимического результата. Это означает, что лечение подагры может приносить двойную пользу — облегчать симптомы заболевания и одновременно снижать риск развития опасных осложнений со стороны сердца и сосудов.

