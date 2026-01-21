Реклама

Наука и техника
07:57, 21 января 2026Наука и техника

Развеян популярный миф о восстановлении сердца после инфаркта

CR: После инфаркта в человеческом сердце формируются новые мышечные клетки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Сиднейского университета совместно с Институтом Бэрда и Королевской больницей принца Альфреда обнаружили, что после инфаркта в человеческом сердце формируются новые мышечные клетки, что ставит под сомнение прежнее представление о полной необратимости повреждений сердечной мышцы у человека. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation Research (CR).

В ходе работы исследователи проанализировали уникальные образцы живой сердечной ткани, полученные у пациентов во время операций аортокоронарного шунтирования. Сравнение поврежденных и неповрежденных участков показало признаки деления кардиомиоцитов именно в зоне перенесенного инфаркта — там, где раньше ожидали увидеть лишь рубцовую ткань.

Ранее подобное восстановление сердечной мышцы наблюдали только у лабораторных животных. Это первое исследование, в котором регенерация кардиомиоцитов убедительно продемонстрирована у людей. При этом авторы подчеркивают: естественного обновления недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери и предотвратить развитие сердечной недостаточности.

Тем не менее это открывает путь к новым подходам в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Понимание механизмов, с помощью которых сердце запускает ограниченное самовосстановление, может помочь в разработке регенеративных терапий, способных усилить этот процесс и снизить потребность в трансплантации сердца.

Ранее ученые нашли способ остановить прогрессирование сердечной недостаточности.

