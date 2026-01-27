Реклама

10:56, 27 января 2026Экономика

В России начали закрываться алкомаркеты

«Ъ»: Число алкомаркетов в городах-миллионниках России сократилось на 7 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам 2025 года число алкомаркетов в российских городах с населением более миллиона человек сократилось на семь процентов, до 14,3 тысячи торговых точек. Об этом со ссылкой на данные сервиса 2ГИС пишет «Коммерсантъ».

Еще в 2024 году число таких магазинов увеличивалось на два процента, но теперь крупнейшие торговые сети сталкиваются с замедлением темпов роста бизнеса.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский объяснил, что существенная часть закрытых точек занималась торговлей вином. Однако с учетом падения ассортимента и роста стоимости продукции винные бутики перестали выдерживать конкуренцию с супермаркетами.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин напомнил, что повышение акцизов и других расходов привело к росту себестоимости для всех участников цепочки поставок. Магазинам приходится отказаться от определенного количества позиций и сокращать число поставщиков, в результате чего их преимущество теряется.

Также на ситуацию, по словам Московского, повлияли региональные ограничения на торговлю алкоголем, которые становятся все более жесткими. С учетом индексации зарплат и повышения налогов бизнес теряет интерес к рынку. Липилин ожидает, что количество алкомаркетов продолжит снижаться и в 2026 году.

Ранее сообщалось, в прошлом году производство пивоваренной продукции крепостью от 0,5 процента до 8,6 процента в России упало впервые за несколько лет. На этом фоне суммарные доходы китайских компаний от экспорта пива в Россию выросли в 1,4 раза.

