Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за ситуации с мигрантами. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сообщается, что Киргизия подала в суд из-за неисполнения Россией соглашения по мигрантам. Соответствующее заявление в парламенте республики сделал глава «Фонда обязательного медстрахования» Азамат Муканов.

«Россия нарушает соглашение, отказываясь выдавать ОМС членам семей мигрантов. Кыргызстан подал в суд ЕАЭС, решение будет вынесено через две недели», — уточнил он.

Ранее МИД Киргизии отказался дополнительно защищать граждан республики за рубежом. Сообщалось, что Бишкек счел нецелесообразным введение должности омбудсмена для мигрантов из республики.