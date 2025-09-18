Бывший СССР
В Киргизии отказались защищать мигрантов

МИД Киргизии отказался защищать граждан республики за рубежом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

МИД Киргизии отказался защищать права граждан республики за рубежом. Об этом сообщила акыйкатчи (омбудсмен) страны Джамиля Джаманбаева, передает 24.KG.

Так она ответила на вопрос одного из депутатов парламента о возможности введения должности омбудсмена для мигрантов из Киргизии.

«Мы обратились с письмом в МИД, целесообразно или нет. Нам пришел ответ, что нецелесообразно, что ведомство справляется с ситуацией своими силами», — ответила Джаманбаева.

В июне посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форума попросил особого подхода к детям мигрантов. Так он выразил позицию по поводу вопроса обязательного тестирования на знание русского языка при принятии детей иностранных граждан в российские школы.

