В Киргизии отказались защищать мигрантов

МИД Киргизии отказался защищать права граждан республики за рубежом. Об этом сообщила акыйкатчи (омбудсмен) страны Джамиля Джаманбаева, передает 24.KG.
Так она ответила на вопрос одного из депутатов парламента о возможности введения должности омбудсмена для мигрантов из Киргизии.
«Мы обратились с письмом в МИД, целесообразно или нет. Нам пришел ответ, что нецелесообразно, что ведомство справляется с ситуацией своими силами», — ответила Джаманбаева.
В июне посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форума попросил особого подхода к детям мигрантов. Так он выразил позицию по поводу вопроса обязательного тестирования на знание русского языка при принятии детей иностранных граждан в российские школы.