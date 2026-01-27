Оглашено решение суда для выдававшего расправу со знакомым за несчастный случай россиянина

В Саратове Волжский районный суд арестовал 37-летнего местного егеря, подозреваемого в расправе над знакомым на охотничьей базе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мужчина обвиняется по статье об убийстве и будет находиться под стражей до 23 марта включительно.
Как рассказал агентству собственный источник в правоохранительных органах, изначально они рассматривали произошедшее рядом с поселком Карабулак как несчастный случай. По этой версии при опрокидывании снегохода висевшее на ремне ружье случайно выстрелило в пострадавшего. Однако 25 января сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России выяснили, что на самом деле фигурант выстрелил в своего знакомого из охотничьего ружья.
Ранее сообщалось, что между мужчинами на охоте возник конфликт.