Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 27 января 2026Силовые структуры

Оглашено решение суда для выдававшего расправу со знакомым за несчастный случай россиянина

В Саратове по подозрению в убийстве знакомого на охотничьей базе арестован егерь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области

В Саратове Волжский районный суд арестовал 37-летнего местного егеря, подозреваемого в расправе над знакомым на охотничьей базе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина обвиняется по статье об убийстве и будет находиться под стражей до 23 марта включительно.

Как рассказал агентству собственный источник в правоохранительных органах, изначально они рассматривали произошедшее рядом с поселком Карабулак как несчастный случай. По этой версии при опрокидывании снегохода висевшее на ремне ружье случайно выстрелило в пострадавшего. Однако 25 января сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России выяснили, что на самом деле фигурант выстрелил в своего знакомого из охотничьего ружья.

Ранее сообщалось, что между мужчинами на охоте возник конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok