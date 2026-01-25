Россиянин расправился с другом на охоте и хотел выдать все за случайность

Под Саратовом мужчина хотел выдать расправу с другом за случайность на охоте

В Саратовской области мужчина расправился с другом на охоте и хотел выдать все за случайность. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, мужчины отправились на охоту в лесополосу и катались на снегоходе. Снегоход перевернулся, во время аварии один из любителей поохотиться случайно попал в себя из ружья. С такой версией о трагедии под Саратовом выступил его товарищ.

Однако следователи установили, что между мужчинами на охоте возник конфликт. Россиянин смертельно ранил друга. Он попытался скрыть произошедшее и рассказал выдуманную историю.

Мужчину задержали, правоохранители начали выяснять его мотивы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

До этого сообщалось, что в Магаданской области мужчина ранил из ружья насмерть другого охотника, приняв за медведя. По факту произошедшего в российском регионе возбудили уголовное дело.