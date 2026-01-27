Реклама

Экономика
16:42, 27 января 2026Экономика

Особняк Пугачевой подешевел на миллионы из-за скандала с пирсом

Особняк Пугачевой в Истре подешевел на 10 млн рублей из-за незаконного пирса
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Особняк певицы Аллы Пугачевой в подмосковной Истре подешевел на миллионы из-за обнаружения на нем незаконного пирса. О снижении цены на дачу артистки из-за скандала узнала «Газета.ru».

Загородная недвижимость знаменитости оформлена на ее внука, Никиту Преснякова. Продать поместье родственник Пугачевой пытается с сентября 2025 года. Изначально особняк выставили на продажу за 152 миллиона рублей, но покупателя найти не удалось. Тогда цену снизили до 130 миллионов рублей, а к концу 2025-го — еще на 5 миллионов рублей.

В 2026 году продажей недвижимости занимается уже другое агентство. Теперь сделку готовы заключить с еще большей скидкой — за 1,5 миллиона долларов (около 115 миллионов рублей), что на 10 миллионов дешевле прошлогодней цены.

Риелтор Юлия Юсова убеждена, что в ближайшее время продать дачу не получится из-за нарушений, связанных с пирсом на ее территории. «Пока же потенциальные покупатели будут осторожны, ожидая финала истории с пирсом и возможных штрафных санкций», — пояснила специалистка.

Росприроднадзор потребовал снести личный пирс певицы на Истринском водохранилище, так как проверка показала сразу несколько нарушений: объект не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности и не стоит на учете в Ростехнадзоре. Кроме того, пирс признан мешающим проведению торгов по акватории.

