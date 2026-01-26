Реклама

Экономика
13:13, 26 января 2026Экономика

Пугачевой дали срок на снос личного пирса

Пугачевой дали месяц на демонтаж личного пирса у дачи в Солнечногорске
Виктория Клабукова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Алле Пугачевой дали срок в месяц на демонтаж самовольно построенного причала на берегу Истры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Решение о сносе пирса у дачи Пугачевой в Солнечногорске приняли в Росприроднадзоре, певице уже вынесли предостережение. Инициированная ведомством проверка выявила в проекте по крайней мере пять нарушений. Специалисты Росводресурса постановили, что документов на строительство причала у народной артистки не было: он не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки. Также, как отмечает канал со ссылкой на материалы проверки, пирс мешает проведению торгов по акватории. Кроме того, выяснилось, что купленный звездой участок в 25,5 сотки находится в пределах особо охраняемой территории.

В случае, если Пугачева не демонтирует причал в ближайший месяц, ей грозят штрафы за незаконное использование водоема. За те три года, пока стоял пирс, сумма накопилась немалая. Впоследствии природоохранная прокуратура может выдвинуть против певицы иск — тогда конструкцию снесут в принудительном порядке. Помимо этого, будет проведена оценка экологического ущерба. В зависимости от результатов экспертизы сумма штрафа может вырасти на несколько миллионов рублей.

Проверка была инициирована после обращения бизнесмена Анатолия Рыськова, заявившего, что причал препятствует доступу к водохранилищу, где он рыбачит. Ранее Рыськов пожаловался в природоохранную прокуратуру на другую эстрадную певицу, Ларису Долину. Причиной стал искусственный пруд артистки площадью 230 квадратных метров на территории защитной полосы ручья в Московской области. Истец считает, что водоем нарушает существующие правила, и просит его ликвидировать. На это, по подсчетам экспертов, у Долиной может уйти 50 миллионов рублей.

