Лариса Долина потратит десятки миллионов рублей на ликвидацию незаконного пруда

На ликвидацию самодельного пруда на участке Долина потратит 50 млн рублей

После выселения из квартиры в Хамовниках Лариса Долина столкнется с новыми расходами из-за своего участка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Певица будет вынуждена ликвидировать самодельный пруд на своем участке. Работы займут порядка двух месяцев и будут предполагать полную рекультивацию территории, где был незаконно оборудован водоем. Сначала необходимо будет убрать всю фауну, проживающую на дне пруда, откачать воду илососом, а затем утилизировать донные отложения и гидроизоляцию. Появившийся на месте пруда котлован нужно будет засыпать щебнем, глиной и землей, после чего — высадить на нем растительность. По оценкам ландшафтного дизайнера Екатерины Левенто, ликвидация пруда встанет артистке примерно в 50 миллионов рублей, если глубина водоема не превышает двух метров. Стоимость может меняться также в зависимости от толщины илового слоя.

Громкое судебное разбирательство по поводу квартиры в Ксеньинском переулке закончилось выселением Долиной. В объявленный для передачи ключей день Долиной не оказалось в России — вместе с дочерью она улетела в Абу-Даби. По информации источников, в момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина смеялась и потягивала кальян. 19 января покупательница квартиры Полина Лурье получила ключи от спорной жилплощади, семейство Долиных сняли с регистрационного учета. Как уточнялось, некоторые вещи звезда не успела вывезти до своего отъезда за границу.

Ранее стало известно, во сколько обошлось певице вскрытие дверей квартиры в ее отсутствие. Стоимость услуги составила 15 тысяч рублей, за артистку расплатились ее представители.