Стала известна стоимость вскрытия дверей Долиной

Дверь в квартиру Долиной вскрыли за 15 тысяч рублей

Дверь в квартиру Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке вскрыли. Во сколько обошлась эта процедура затянувшей с выселением артистке, выяснил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, стоимость услуги по вскрытию замка составила в 15 тысяч рублей. Ради этого на место вызвали профессионального мастера. За услугу расплатилась не лично певица, а ее представители. С целью вскрытия замка в нем просверлили отверстие, на процедуру ушло около десяти минут.

В объявленный для передачи ключей день Долиной не оказалось в России — вместе с дочерью она улетела в Абу-Даби. По информации источников, в момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина смеялась и потягивала кальян. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство Долиных сняли с регистрационного учета. Как уточнялось, некоторые вещи звезда не успела вывезти до своего отъезда за границу.