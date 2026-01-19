Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:44, 19 января 2026Экономика

Стала известна стоимость вскрытия дверей Долиной

Дверь в квартиру Долиной вскрыли за 15 тысяч рублей
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Дверь в квартиру Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке вскрыли. Во сколько обошлась эта процедура затянувшей с выселением артистке, выяснил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, стоимость услуги по вскрытию замка составила в 15 тысяч рублей. Ради этого на место вызвали профессионального мастера. За услугу расплатилась не лично певица, а ее представители. С целью вскрытия замка в нем просверлили отверстие, на процедуру ушло около десяти минут.

В объявленный для передачи ключей день Долиной не оказалось в России — вместе с дочерью она улетела в Абу-Даби. По информации источников, в момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина смеялась и потягивала кальян. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство Долиных сняли с регистрационного учета. Как уточнялось, некоторые вещи звезда не успела вывезти до своего отъезда за границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Dolce & Gabbana угодили в скандал из-за белых мужчин на показе

    Спецпредставитель Путина встретится с Уиткоффом и Кушнером

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok