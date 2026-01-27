Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:20, 27 января 2026Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о едва не стоившем ему жизни случае

Эрик Давидыч заявил, что едва не лишился жизни, впав в кому на «Последнем герое»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, заявил, что впал в кому и едва не лишился жизни на реалити-шоу «Последний герой». Подробности об этом случае он рассказал проекту «Вписка», видео доступно на YouTube.

«Да, действительно, на "Последнем герое" я чуть не откинулся», — сказал Китуашвили. По его словам, в какой-то момент на проекте ему стало плохо, и к нему вызвали врача, который замерил показатели сахара в крови. Однако, как уточнил блогер, доктор неверно интерпретировал результат, из-за чего его не госпитализировали.

«Я себя на стрессе довел себя до такого состояния, что ушел в кому. Меня эвакуировали с острова, я этого даже не помню», — добавил блогер. Он уточнил, что в больнице его состояние стабилизировали.

Китуашвили также опроверг информацию о том, что ему стало плохо на реалити-шоу из-за сахарного диабета. При этом он подтвердил, что в то время принимал препарат, снижающий уровень глюкозы в крови.

Материалы по теме:
Россияне массово ищут лекарства на сером рынке. Почему они готовы рисковать ради препаратов из Турции и Индии?
Россияне массово ищут лекарства на сером рынке.Почему они готовы рисковать ради препаратов из Турции и Индии?
24 марта 2025
В России сахарный диабет диагностирован почти у шести миллионов человек. Как в стране борются с этим заболеванием?
В России сахарный диабет диагностирован почти у шести миллионов человек.Как в стране борются с этим заболеванием?
8 декабря 2025

Ранее стало известно, что блогер стал отцом. У него родился сын, ребенка назвали Сандро.

Китуашвили участвовал в реалити-шоу «Последний герой» в 2020 году. Незадолго до премьеры проекта стало известно, что блогер впал в критическое состояние на съемках и едва не погиб. Утверждалось, что из-за длительного отсутствия питания у него возникла гипогликемия, и врачи пытались привести его в чувство на протяжении 16 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok