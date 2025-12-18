Популярный российский блогер стал отцом

У блогера Эрика Давидыча родился сын Сандро

Популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, стал отцом. Об этом сообщает Super.ru в Telegram.

Сообщается, что у 44-летнего блогера и его 27-летней супруги Екатерины родился сын, ребенка назвали Сандро. Отмечается, что роды прошли в Москве. Другие подробности не приводятся.

В августе сообщалось, что блогер женился во второй раз. Подробности о личности возлюбленной Китуашвили не раскрывал.

В сентябре 2024 года Китуашвили развелся с первой женой Моникой, с которой прожил в браке 2 года. Он опубликовал фото о расторжении брака и прокомментировал произошедшее словами «бог ей судья».

До этого Китуашвили раскрыл сумму своих автомобильных штрафов. Он заявил, что тратит на них по 10-15 тысяч рублей ежемесячно.