Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:49, 27 января 2026Силовые структуры

Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

Женщина влюбила в себя 86-летнего пенсионера из Лихославля и лишила его жилья
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: TSViPhoto / Shutterstock / Fotodom

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 77-летней пенсионерки, которая влюбила в себя 86-летнего жителя Лихославля (Тверская область) и завладела его квартирой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, пара познакомилась через объявление в местной газете. Между ними завязались отношения, и вскоре тверячка переехала к пожилому возлюбленному домой. Во время совместного проживания женщина настраивала пенсионера против его родственников и оказывала психологическое давление. В итоге мужчина подписал составленный ей договор купли-продажи жилья и расписку на 1,7 миллиона рублей. Что это за документы, он, судя по всему, так и не понял.

О том, что единственная квартира ему уже не принадлежит, пенсионер узнал случайно от соседки. К этому времени он уже намеревался жениться на своей избраннице. Мужчина посоветовался с родственниками и обратился в полицию.

Ранее «солист» популярной K-pop группы похитил почти 650 тысяч рублей у пенсионерки из Дальнереченска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok