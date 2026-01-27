Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

Женщина влюбила в себя 86-летнего пенсионера из Лихославля и лишила его жилья

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 77-летней пенсионерки, которая влюбила в себя 86-летнего жителя Лихославля (Тверская область) и завладела его квартирой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, пара познакомилась через объявление в местной газете. Между ними завязались отношения, и вскоре тверячка переехала к пожилому возлюбленному домой. Во время совместного проживания женщина настраивала пенсионера против его родственников и оказывала психологическое давление. В итоге мужчина подписал составленный ей договор купли-продажи жилья и расписку на 1,7 миллиона рублей. Что это за документы, он, судя по всему, так и не понял.

О том, что единственная квартира ему уже не принадлежит, пенсионер узнал случайно от соседки. К этому времени он уже намеревался жениться на своей избраннице. Мужчина посоветовался с родственниками и обратился в полицию.

