Прокаженный нищий скрывал имущество на миллионы рублей

В Индии у нищего, просившего милостыню, обнаружили недвижимость и автомобиль
Фото: 2p2play / Shutterstock / Fotodom

В индийском городе Индаур чиновники обнаружили у прокаженного нищего три объекта недвижимости и автомобиль. Об этом сообщает издание Daily Mail.

50-летний Мангилал годами просил милостыню на базаре. При этом он лишь молча сидел на одном месте, никогда не протягивая руку и не обращаясь к прохожим. Ходить мужчина не мог и передвигался на маленькой тележке.

Истинное положение дел раскрылось, когда местные власти забрали его с улицы в рамках программы помощи уязвимым людям. Ему помогли помыться, дали чистую одежду, а затем проверили информацию о нем в базах данных. При проверке выяснилось, что Мангилал скрывает имущество, стоящее миллионы рупий (миллионы рублей).

«Мои коллеги немного надавили на него, и выяснилось, что у него трехэтажный дом, еще один дом и государственная квартира, выделенная в порядке социальной помощи, — рассказал представитель районной администрации Шивам Верма. — В этой квартире он живет с родителями». Также у мужчины имелся автомобиль и несколько авторикш, которые он сдавал в аренду.

При допросе Мангилал признался, что деньги от попрошайничества не тратил на выживание, а инвестировал в недвижимость на базаре. Теперь ему грозит изъятие квартиры, предоставленной государством.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нищий мужчина из провинции Чиангмай выиграл в лотерею 18 миллионов батов. После того как новость о его удаче появилась в СМИ, он сразу же стал любимцем родственников.

