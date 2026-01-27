Реклама

Протест Франции против закупки Украиной ракет Storm Shadow высмеяли

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял протест Франции против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Серьезно... если бы эти идиоты не затягивали бессмысленную, проигранную войну и не позволяли сотням людей умирать каждый день без всякой причины, это было бы невероятно смешно», — написал он.

Ранее Франция выступила против попыток позволить Украине использовать выданный Евросоюзом кредит на закупку британских ракет Storm Shadow. Уточняется, что Министерство обороны Украины оценивает общую потребность в зарубежной военной технике в 24 миллиарда евро.

