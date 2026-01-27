Протест Франции против закупки Украиной ракет Storm Shadow высмеяли

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял протест Франции против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Серьезно... если бы эти идиоты не затягивали бессмысленную, проигранную войну и не позволяли сотням людей умирать каждый день без всякой причины, это было бы невероятно смешно», — написал он.
Ранее Франция выступила против попыток позволить Украине использовать выданный Евросоюзом кредит на закупку британских ракет Storm Shadow. Уточняется, что Министерство обороны Украины оценивает общую потребность в зарубежной военной технике в 24 миллиарда евро.