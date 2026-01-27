Реклама

Россия
15:18, 27 января 2026Россия

Путин приехал на могилу брата

Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: vgtrk.ru

Президент России Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства поместил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Кроме того, Путин возложил букет красных роз к братской могиле, где также похоронен его брат Виктор, в 1942 году ставший жертвой блокады.

До этого президент посетил монумент «Рубежный камень» на Невском пятачке, где также возложил цветы, перевязанные траурной черной лентой.

Пискаревское кладбище является крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны, где покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь зимой 1941-1942 годов. В свою очередь, памятник «Рубежный камень» открыли 12 сентября 1972 года в память о людях, отдавших жизни за спасение города.

Ранее Путин рассказал, что во время блокады Ленинграда обокрали его мать. По словам главы государства, женщина подошла получать хлеб, когда кто-то ударил ее по руке, выхватив продуктовую карточку.

