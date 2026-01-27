Президент России Путин встретится с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа 28 января. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — сказано в публикации.

До этого сирийский лидер посещал Москву с официальным визитом 15 октября 2025 года. Он провел в Кремле переговоры с Путиным. В ходе переговоров Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Москвой, с которой Дамаск, по словам политика, объединяет историческая связь.