17:30, 27 января 2026Мир

Путин встретится с президентом Сирии

Президент России Путин встретится с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа 28 января. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — сказано в публикации.

До этого сирийский лидер посещал Москву с официальным визитом 15 октября 2025 года. Он провел в Кремле переговоры с Путиным. В ходе переговоров Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Москвой, с которой Дамаск, по словам политика, объединяет историческая связь.

