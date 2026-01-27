Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:50, 27 января 2026ЦенностиЭксклюзив

Раскрыто влияние подруг на отношения россиянок с мужчинами

Mamba: Большинство россиянок обсуждали мужчин с подругами при знакомстве с ними
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba раскрыли «Ленте.ру» влияние мнения подруг на отношения россиянок с мужчинами. В ходе исследования выяснилось, что большинство женщин обсуждают мужчин с приятельницами при знакомстве.

Согласно данным, 61 процент россиянок в переписке с подругами анализируют, как мужчина общался, кто платил и какое ощущение осталось после встречи. Почти половина девушек разбирает анкеты, фотографии и описания мужчин, сравнивая образ в профиле с реальностью.

Кроме того, в сложных или неоднозначных ситуациях женщины нередко выносят происходящее на обсуждение с подругами — 19 процентов признаются, что в таких случаях сначала пишут в чат. Еще 21 процент делают это только в действительно тяжелых ситуациях. В таких случаях 70 процентов пользовательниц в том числе делятся скриншотами переписок.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Несмотря на активные обсуждения, финальное решение почти всегда остается за самой женщиной. Большинство девушек не ждут от подруг одобрения мужчины или решения — продолжать ли общение и идти ли на свидание. В то же время 41 процент все же предпочитают в первую очередь обсуждать проблемы напрямую с мужчиной, а 19 — принципиально решают такие вопросы без участия третьих лиц.

Отмечается, что в 40 процентах случаев подруги просто помогают разобраться в ситуации и мягко направляют, еще 28 — конструктивно критикуют и называют вещи своими именами, а 22 — просто сочувствуют и поддерживают. С осуждением высказываются лишь 3 процента опрошенных.

В октябре россиянки обнаружили неожиданный признак измены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

    Рост цен в Москве оказался минимальным среди всех регионов России

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok