Раскрыто влияние подруг на отношения россиянок с мужчинами

Mamba: Большинство россиянок обсуждали мужчин с подругами при знакомстве с ними

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba раскрыли «Ленте.ру» влияние мнения подруг на отношения россиянок с мужчинами. В ходе исследования выяснилось, что большинство женщин обсуждают мужчин с приятельницами при знакомстве.

Согласно данным, 61 процент россиянок в переписке с подругами анализируют, как мужчина общался, кто платил и какое ощущение осталось после встречи. Почти половина девушек разбирает анкеты, фотографии и описания мужчин, сравнивая образ в профиле с реальностью.

Кроме того, в сложных или неоднозначных ситуациях женщины нередко выносят происходящее на обсуждение с подругами — 19 процентов признаются, что в таких случаях сначала пишут в чат. Еще 21 процент делают это только в действительно тяжелых ситуациях. В таких случаях 70 процентов пользовательниц в том числе делятся скриншотами переписок.

Несмотря на активные обсуждения, финальное решение почти всегда остается за самой женщиной. Большинство девушек не ждут от подруг одобрения мужчины или решения — продолжать ли общение и идти ли на свидание. В то же время 41 процент все же предпочитают в первую очередь обсуждать проблемы напрямую с мужчиной, а 19 — принципиально решают такие вопросы без участия третьих лиц.

Отмечается, что в 40 процентах случаев подруги просто помогают разобраться в ситуации и мягко направляют, еще 28 — конструктивно критикуют и называют вещи своими именами, а 22 — просто сочувствуют и поддерживают. С осуждением высказываются лишь 3 процента опрошенных.

