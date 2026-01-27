Реклама

Решение Си Цзиньпина начать чистки в армии объяснили

Посол Пердью: Си Цзиньпин хочет получить контроль над армией с помощью чисток
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Adek Berry / Pool / Reuters

Арест заместителя председателя КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся демонстрирует выраженное стремление китайского лидера получить полный контроль над вооруженными силами страны. Такое объяснение дал посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg.

По словам дипломата, уголовное преследование высокопоставленного офицера является «важным событием». Он указал на семейные связи генерала Чжана с Си Цзиньпином.

«Я действительно верю, что председатель Си Цзиньпин пытается это сделать (исправить десятилетия коррупции в армии — прим. «Ленты.ру»). С другой стороны, я думаю, что он хочет убедиться, что полностью контролирует свои вооруженные силы», — сказал Пердью, добавив, что США внимательно следят за происходящим.

Ранее Чжана Юся обвинили в передаче Соединенным Штатам технических данных о программе создания ядерного оружия (ЯО) в стране. В настоящий момент генерал находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В частности, речь идет о получении больших сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, который контролирует исследования, разработки и закупки военной техники.

Чиновник долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой.

