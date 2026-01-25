Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

Заместителя председателя КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся обвинили в передаче Соединенным Штатам технических данных о программе создания ядерного оружия (ЯО) в стране. По данным The Wall Street Journal, его также подозревают в получении взяток и продаже должности министра обороны.

В настоящий момент Чжан Юся находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В частности, речь идет о получении больших сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, который контролирует исследования, разработки и закупки военной техники.

Чиновник долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой.

В Китае начали расследование против высокопоставленных военных

Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении двух высокопоставленных военных. Об этом стало известно 24 января.

По данным Минобороны страны, помимо Чжан Юся, речь идет также и о начальнике Объединенного штаба ЦВС генерале Лю Чжэньли. В ведомстве уточнили, что чиновников подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». При этом детали уголовных дел министерство не раскрыло.

За несколько часов до официального объявления о расследованиях в отношении чиновников прошел закрытый брифинг с участием высшего военного руководства армии КНР.

Си Цзиньпин резко высказался о коррупции в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в январе заявил, что в стране необходимо окончательно искоренить коррупцию и лишить взяточников любых форм укрытия.

Мы должны непоколебимо сохранять состояние высокого давления, решительно наказывать коррупцию везде, где она существует, искоренять взяточничество Си Цзиньпин Председатель КНР

Политик подчеркнул, что борьба с этим социальным явлением остается сложной. Он сравнил коррупцию с тигром, который мешает как развитию Коммунистической партии Китая, так и всей страны.

Известно, что с 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии, связанными с закупками оборудования. В частности, волна проверок коснулась командования Военно-морскими силами и ракетными войсками страны.

Председатель КНР провел крупнейшие чистки элит

В августе Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит.

Согласно анализу телевизионных репортажей, парламентских газет и других публичных документов, проведенному Bloomberg News, китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал Bloomberg

Так, в декабре 2024 года по обвинению в коррупции был уволен адмирал Мяо Хуа с поста главы политического комитета Центрального военного совета. По данным CNN, военный начинал свою карьеру там же, где и Си Цзиньпин, — в прибрежной провинции Фуцзянь. Отмечается, что наиболее вероятной причиной смещения адмирала стала попытка создать собственную группу сторонников внутри армии, так как он якобы рекомендовал к назначению на посты командующего ракетными войсками Ван Хоубина и главы Минобороны адмирала Дун Цзюня, против которого ранее было начато коррупционное расследование.