В Китае начали расследование против высокопоставленных военных

CCTV: Власти КНР начали расследование против двух высокопоставленных военных

Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении двух высокопоставленных военных. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на Минобороны страны.

Уточняется, что речь идет о заместителе председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юсе и начальнике Объединенного штаба ЦВС генерале Лю Чжэньли, которых подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

В августе прошлого агентство Bloomberg сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. В частности, утверждалось, что глава государства мог уволить уже около 20 процентов всех генералов.