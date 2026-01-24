Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 24 января 2026Мир

В Китае начали расследование против высокопоставленных военных

CCTV: Власти КНР начали расследование против двух высокопоставленных военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hung Chung Chih / Shutterstock / Fotodom  

Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении двух высокопоставленных военных. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на Минобороны страны.

Уточняется, что речь идет о заместителе председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юсе и начальнике Объединенного штаба ЦВС генерале Лю Чжэньли, которых подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

В августе прошлого агентство Bloomberg сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. В частности, утверждалось, что глава государства мог уволить уже около 20 процентов всех генералов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    На Западе заявили об отсутствии компромисса на переговорах по Украине в ОАЭ

    На Западе объяснили обвинения Зеленского в адрес Европы

    В России высказались об ожиданиях от второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

    Трампу предрекли попадание в учебники из-за Гренландии

    Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с одним популярным напитком

    Делегацию США на переговорах по Украине в ОАЭ оценили

    Женщина из Уфы перепутала наушник AirPods с таблетками и проглотила его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok