21:27, 25 января 2026Мир

Заместителя Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии Китая

WSJ: Заместителя Си Цзиньпина обвиняют в передаче США данных о ЯО Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместителя главы КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся обвинили в передаче Соединенным Штатам данных о программе создания ядерного оружия (ЯО) в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Помимо этого, генерала подозревают в получении взяток и продаже должности министра обороны.

Ранее Минобороны Китая сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Ведомство не раскрыло детали уголовных дел. Однако было подчеркнуто, что оба высокопоставленных чиновника подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

По данным WSJ, за несколько часов до официального объявления о расследованиях в отношении чиновников прошел закрытый брифинг с участием высшего военного руководства армии КНР. Утверждается, что на текущий момент Чжан Юся находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В частности, получении больших сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, который контролирует исследования, разработки и закупки военной техники.

Также на брифинге заявили, что Чжан Юся передал США важные технические данные о ядерном оружии Китая. Чиновник долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. В ведомстве отметили, что страна придерживается пути мирного развития и оборонительного характера политики национальной обороны.

В ноябре прошлого года глава США Дональд Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе». По его словам, у Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

