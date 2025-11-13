Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 13 ноября 2025Мир

Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

МИД КНР: Китай поддерживает ядерный арсенал на минимальном уровне
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонительного характера политики национальной обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.

Позднее в Белом доме заявили, что Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Названа самая красивая женщина в мире

    Звезда «Интернов» назвал сериал кровососущим проектом

    Зеленский рассказал о планах Киева на российские активы

    Женщина нажала неправильную кнопку и разбогатела на четыре миллиона рублей

    Защита отказалась обжаловать приговор организатору расправы над мэром подмосковного города

    Расправившаяся с младенцем 16-летняя россиянка избежала колонии

    Более 20 взрывов произошло ночью под Павлоградом

    В России ответили на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине

    Шойгу указал на лицемерие Рютте в отношении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости