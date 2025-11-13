Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

МИД КНР: Китай поддерживает ядерный арсенал на минимальном уровне

Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонительного характера политики национальной обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.

Позднее в Белом доме заявили, что Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая.

