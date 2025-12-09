В Китае казнили бывшего главу инвестиционной компании Huarong International. За что его приговорили к смерти?

В Китае за взятки на 156 млн долларов казнили экс-главу инвестиционной компании

Власти КНР привели в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному директору государственной финансовой компании China Huarong International. Его приговорили к казни за получение взяток на общую сумму около 156 миллионов долларов.

Бай Тяньхуэя приговорили к высшей мере наказания в 2024 году. Его бывшего руководителя Лай Сяоминь казнили в 2021 году за аналогичные преступления: он был признан виновным в получении или вымогательстве взяток на общую сумму 1,79 млрд юаней (более 253 миллионов долларов).

Фото: Tianjin Second Intermediate People’s Court

Бай Тяньхуэй проиграл апелляцию

По данным следствия, в 2014-2018 годах Бай Тяньхуэй помогал приобретать проекты и получать корпоративное финансирование другим лицам. Взамен он получил деньги и материальные ценности на сумму 1,108 миллиарда юаней (около 156 миллионов долларов). В результате суд приговорил бывшего гендира компании к смертной казни, а также лишил политических прав, его имущество было конфисковано.

В феврале 2025 года Бай Тяньхуэй проиграл апелляцию, несмотря на содействие следствию и предоставление важных улик для раскрытия других дел о коррупции.

Центральное телевидение КНР отмечает, что размер взяток был «особенно огромным», а «социальные последствия — особенно пагубными, что привело к серьезным убыткам для интересов государства и народа». Казнь стала очередным эпизодом антикоррупционной кампании Китая, которая распространилась на финансовую индустрию.

В КНР ведется кампания по борьбе с коррупцией

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в КНР усилилась с приходом руководителей во главе с Си Цзиньпином в 2012 году. За последние годы в результате активной деятельности многие чиновники лишились постов, а также приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

В 2022 году Си Цзиньпин назвал коррупцию главной злокачественной опухолью, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. По его словам, пока существует почва и условия для взяточничества, борьба с ней не должна останавливать ни на минуту. Партия будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости.