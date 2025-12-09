Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:42, 9 декабря 2025Экономика

В Китае казнили бывшего главу Huarong International

В КНР казнили экс-главу Huarong International Бай Тяньхуэя за получение взяток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: cherry-hai / Shutterstock / Fotodom

Власти КНР привели в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному директору государственной финансовой компании China Huarong International. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Экс-главу Huarong International казнили за получение взяток на сумму в 1,1 миллиарда юаней — 155,61 миллиона долларов.

В мае прошлого года суд города Тяньцзинь приговорил Бай Тяньхуэя к высшей мере наказания, признав его виновным в коррупции. Бывшего руководителя мужчины Лай Сяоминь казнили в 2021 году за аналогичные преступления.

Ранее в Китае приговорили к смертной казни водителя, врезавшегося в толпу. Обвиняемого Хуан Вэня также пожизненно лишили политических прав.

В 2023 году Ээс-главу комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней, что равно 25 миллионам долларов. Известно, что он брал взятки от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Малышева захотела вызвать скорую гостю «Жить здорово!»

    Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за десерта

    Ольга Серябкина разместила фото в прозрачном платье

    «Союз МС-27» с американцем приземлился

    Тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к россиянам

    Российские склады забили иностранным алкоголем

    На Украине обвинили США в отрыве Зеленского от Евросоюза

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok