В КНР казнили экс-главу Huarong International Бай Тяньхуэя за получение взяток

Власти КНР привели в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному директору государственной финансовой компании China Huarong International. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Экс-главу Huarong International казнили за получение взяток на сумму в 1,1 миллиарда юаней — 155,61 миллиона долларов.

В мае прошлого года суд города Тяньцзинь приговорил Бай Тяньхуэя к высшей мере наказания, признав его виновным в коррупции. Бывшего руководителя мужчины Лай Сяоминь казнили в 2021 году за аналогичные преступления.

Ранее в Китае приговорили к смертной казни водителя, врезавшегося в толпу. Обвиняемого Хуан Вэня также пожизненно лишили политических прав.

В 2023 году Ээс-главу комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней, что равно 25 миллионам долларов. Известно, что он брал взятки от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов.

