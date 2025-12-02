Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 2 декабря 2025Мир

Бывшая глава европейской дипломатии задержана в Бельгии. В чем ее подозревают?

Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии по делу о мошенничестве
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luis Cortes / Reuters

Бельгийская полиция задержала бывшего верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. В 2014-2019 годах она была главой дипломатии ЕС.

Сейчас экс-дипломат находится под стражей.

Фото: Fabrice COFFRINI / Reuters

Кроме того, в рамках расследования был задержан руководитель Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино, сообщила газета L'Echo.

Расследование связано с возможным мошенничеством при заключении госконтрактов, коррупцией и нарушением профессиональной тайны в Колледже Европы в Брюгге, в котором готовят европейских дипломатов. С 2020 года Могерини занимает в учреждении пост ректора.

Бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино

Бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино

Фото: Johanna Geron / Reuters

Расследование касается незаконного использования средств ЕС

2 декабря близкие к расследованию лица рассказали, что правоохранительные органы Бельгии обыскивают частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

Собеседники портала рассказали, что поводом для расследования стала информация, что Европейская служба внешних связей (EEAS) и Колледж Европы незаконно использовали средства ЕС в 2021 и 2022 годах.

Следователи устанавливают, были ли Колледж Европы или его представители заранее осведомлены о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии — программы обучения европейских дипломатов в Брюгге, который финансируется EEAS. Расследование касается покупки колледжем в 2022 году здания на улице Шпаньяардстраат в Брюгге за 3,2 миллиона евро, в котором проживали дипломаты, обучающиеся по программе.

Материалы по теме:
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025

В России отреагировали на задержание Могерини

Комментируя задержание Могерини, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти ЕС предпочитают не замечать своих внутренних проблем с коррупцией, но при этом постоянно поучают остальных.

Дипломат отметила, что в ЕС ежедневно миллионы евро утекают по «коррупционным трубам» на Украину и оттуда направляются в частные карманы. «Все это длится годами и у всех на виду. Любая международная проблема — повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», — отметила Захарова.

При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных

Мария Захароваофициальный представитель МИД России
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответ на удары по российским танкерам

    В России предложили компенсировать ущерб от жилищных мошенников

    Фото 44-летней теннисистки Серены Уильямс в купальнике вызвало споры в сети

    Россиянин выиграл больше 4 миллионов рублей на матчах РПЛ

    Таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников спрятанные в подушке сбережения

    В России модернизировали роботизированные «Депеши»

    Путин порассуждал о ведении боевых действий с Европой

    Елена Проклова развелась с мужем из-за сравнения с бомжихой

    Дело Долиной дошло до Верховного суда России

    Доктор Мясников отругал гостью программы со словами «будете писать под себя года три»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok