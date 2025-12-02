Бывшая глава европейской дипломатии задержана в Бельгии. В чем ее подозревают?

Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии по делу о мошенничестве

Бельгийская полиция задержала бывшего верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. В 2014-2019 годах она была главой дипломатии ЕС.

Сейчас экс-дипломат находится под стражей.

Фото: Fabrice COFFRINI / Reuters

Кроме того, в рамках расследования был задержан руководитель Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино, сообщила газета L'Echo.

Расследование связано с возможным мошенничеством при заключении госконтрактов, коррупцией и нарушением профессиональной тайны в Колледже Европы в Брюгге, в котором готовят европейских дипломатов. С 2020 года Могерини занимает в учреждении пост ректора.

Бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино Фото: Johanna Geron / Reuters

Расследование касается незаконного использования средств ЕС

2 декабря близкие к расследованию лица рассказали, что правоохранительные органы Бельгии обыскивают частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

Собеседники портала рассказали, что поводом для расследования стала информация, что Европейская служба внешних связей (EEAS) и Колледж Европы незаконно использовали средства ЕС в 2021 и 2022 годах.

Следователи устанавливают, были ли Колледж Европы или его представители заранее осведомлены о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии — программы обучения европейских дипломатов в Брюгге, который финансируется EEAS. Расследование касается покупки колледжем в 2022 году здания на улице Шпаньяардстраат в Брюгге за 3,2 миллиона евро, в котором проживали дипломаты, обучающиеся по программе.

В России отреагировали на задержание Могерини

Комментируя задержание Могерини, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти ЕС предпочитают не замечать своих внутренних проблем с коррупцией, но при этом постоянно поучают остальных.

Дипломат отметила, что в ЕС ежедневно миллионы евро утекают по «коррупционным трубам» на Украину и оттуда направляются в частные карманы. «Все это длится годами и у всех на виду. Любая международная проблема — повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», — отметила Захарова.