«Роскосмос» опубликовал кадры надвигающегося на Москву снежного циклона

В Telegram-канале «Роскосмоса» появилась фотография, на которой запечатлен приближающийся к Москве снежный циклон.

На опубликованном снимке можно увидеть снежный циклон, который сейчас находится западнее столицы России. Как сообщили в госкорпорации, фотографию удалось сделать при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Грядущей ночью в Москве столбик термометра опустится до минус 10-12 градусов. По области будет чуть холоднее — от минус 10 до минус 15 градусов. Днем в столице температура не будет падать ниже минус 6 градусов, по области минимальная температура, согласно прогнозам синоптиков, составит минус 9 градусов.

Ранее стало известно, что на фоне обильных снегопадов в Москве, которые пройдут на текущей неделе, ожидаются скачки давления. Они могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.