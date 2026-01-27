Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:11, 27 января 2026Экономика

Россияне предпочли живые встречи для собеседования

Каждый второй россиянин предпочитает проходить собеседования лично
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Почти половина россиян предпочитает живые встречи для собеседования. Об этом стало известно по итогам исследования hh.ru (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Несмотря на активную цифровизацию рынка труда, каждый второй россиянин (50 процентов) предпочитает общаться с потенциальным работодателем лично. На этапе собеседования с руководством этот показатель вырастает до 55 процентов.

Переговоры с рекрутером по телефону считают комфортным 49 процентов респондентов. Переписку в мессенджерах выбирают 40 процентов опрошенных, общение в онлайн-чатах на сайтах размещения вакансий — 35 процентов. Онлайн-встречи по видеосвязи на этапе первичного контакта с работодателем пока остаются менее востребованными — их предпочитает лишь один из трех (30 процентов) соискателей. 18 процентов выбирают переписку в соцсетях, а 16 процентов — электронную почту. Для 22 процентов опрошенных все форматы одинаково комфортны и лишь два процента респондентов не довольны ни одним из вариантов.

Материалы по теме:
Как получить социальный налоговый вычет за обучение в 2026 году? Пошаговая инструкция, размер выплат
Как получить социальный налоговый вычет за обучение в 2026 году?Пошаговая инструкция, размер выплат
20 января 2026
Во что вложить деньги в 2026 году? Прибыльные финансовые инструменты и стратегии
Во что вложить деньги в 2026 году?Прибыльные финансовые инструменты и стратегии
20 января 2026

«Предпочтительный способ общения заметно зависит от возраста кандидатов: респонденты до 24 лет чаще остальных выбирают переписку в мессенджерах — этот канал комфортен для 64 процентов соискателей в возрасте 18-24 лет. Наряду с этим даже в этой группе почти половина кандидатов (48 процентов) все еще считает личные встречи удобным способом общения с потенциальным работодателем. По мере взросления значение личного контакта усиливается: среди соискателей 25-34 лет офлайн-формат выбирают уже 52 процентов, а в возрастной группе 35-44 лет — 55 процентов», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Треть россиян одним из необходимых факторов для трудоустройств считают развитие профессиональных навыков. При этом почти половина (42 процента) считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска. Почти каждый пятый (17 процентов) сообщил, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. 13 процентов уверены, что одним из факторов успеха является грамотное резюме, раскрывающее все достоинства соискателя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «А нас просят этого не делать». Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Премьер-министр Финляндии неожиданно высказался о Путине

    Министр США опубликовал изображение с Трампом и был раскритикован

    Стоматолог рассказал о связи кариеса с болезнями сердца

    В Госдуме предложили вдвое увеличить один штраф для чиновников

    Microsoft не удалось решить проблему Windows 11

    Внешность жены Безоса на новых фото оценили в сети фразой «когда-то она была красивой»

    Россия опередила Польшу и Китай по сексуальной распущенности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok