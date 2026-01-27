Россияне предпочли живые встречи для собеседования

Каждый второй россиянин предпочитает проходить собеседования лично

Почти половина россиян предпочитает живые встречи для собеседования. Об этом стало известно по итогам исследования hh.ru (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Несмотря на активную цифровизацию рынка труда, каждый второй россиянин (50 процентов) предпочитает общаться с потенциальным работодателем лично. На этапе собеседования с руководством этот показатель вырастает до 55 процентов.

Переговоры с рекрутером по телефону считают комфортным 49 процентов респондентов. Переписку в мессенджерах выбирают 40 процентов опрошенных, общение в онлайн-чатах на сайтах размещения вакансий — 35 процентов. Онлайн-встречи по видеосвязи на этапе первичного контакта с работодателем пока остаются менее востребованными — их предпочитает лишь один из трех (30 процентов) соискателей. 18 процентов выбирают переписку в соцсетях, а 16 процентов — электронную почту. Для 22 процентов опрошенных все форматы одинаково комфортны и лишь два процента респондентов не довольны ни одним из вариантов.

«Предпочтительный способ общения заметно зависит от возраста кандидатов: респонденты до 24 лет чаще остальных выбирают переписку в мессенджерах — этот канал комфортен для 64 процентов соискателей в возрасте 18-24 лет. Наряду с этим даже в этой группе почти половина кандидатов (48 процентов) все еще считает личные встречи удобным способом общения с потенциальным работодателем. По мере взросления значение личного контакта усиливается: среди соискателей 25-34 лет офлайн-формат выбирают уже 52 процентов, а в возрастной группе 35-44 лет — 55 процентов», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Треть россиян одним из необходимых факторов для трудоустройств считают развитие профессиональных навыков. При этом почти половина (42 процента) считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска. Почти каждый пятый (17 процентов) сообщил, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. 13 процентов уверены, что одним из факторов успеха является грамотное резюме, раскрывающее все достоинства соискателя.

