Россиянин получил уведомление о собственной смерти и полгода доказывал обратное

Житель Омской области полгода доказывал, что жив

Житель Омской области получил уведомление на «Госуслугах» о собственной смерти и полгода доказывал обратное. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Россиянину 62 года. В июле 2025 года ему сообщили о блокировке банковских карт и учетной записи в связи со смертью. Эта же информация подтвердилась при личном обращении в банки, государственные структуры и бюджетные учреждения.

Выяснилось, что в этот период в одну из больниц региона России поступил неизвестный мужчина, спасти его не удалось. Медики внесли в документацию ошибочные персональные данные. На этом основании была произведена государственная регистрация смерти живого человека.

Через суд мужчине удалось добиться не только юридического статуса, но и 40 тысяч рублей моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции на Украине пришел в банк в Санкт-Петербурге, чтобы обналичить банковский счет, и узнал о своей смерти. Оказалось, что четыре года назад он потерял документы.