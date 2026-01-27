Реклама

14:51, 27 января 2026Силовые структуры

Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

В Югре арестовали мужчину за надругательство над несовершеннолетней девушкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Югре арестовали мужчину за надругательство над несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как установил суд, 58-летний житель поселка Талинка, применяя насилие, надругался над 16-летней девушкой, а также он применил силу в отношении представителя власти. Няганский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса России, при этом за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней ему грозит срок от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько лет насиловал малолетнюю дочь знакомых.

