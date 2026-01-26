Россиянин несколько лет насиловал малолетнюю дочь знакомых

В Удмуртии осудили мужчину, надругавшегося над дочерью знакомых

В Удмуртии осудили мужчину, надругавшегося над дочерью знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год 62-летний мужчина в своем частном доме и придомовых постройках неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своих знакомых.

Проведенная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство сферы сексуального предпочтения в форме педофилии. Мужчина вину не признал.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин долгое время насиловал и снимал на видео двух сестер.

