Россиянин долгое время насиловал и снимал на видео двух сестер

В Геленджике осудили мужчину, насиловавшего и снимавшего видео с двумя сестрами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Как установил суд, мужчина долгое время развращал двух малолетних сестер и заставлял их делать порнографические фото- и видеоматериалы. Девочки никому не рассказывали о происходящем, так как он являлся их родственником. Они сообщили об этом только парню своей старшей сестры, которая давно с ними не жила. После этого выяснилось, что она, будучи несовершеннолетней, тоже подвергалась насилию со стороны родственника. Испугавшись за сестер, девушка сообщила об этом в правоохранительные органы.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима и запретил заниматься работой, связанной с детьми, сроком на десять лет.

