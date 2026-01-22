Реклама

13:12, 22 января 2026Силовые структуры

Россиянин долгое время насиловал и снимал на видео двух сестер

В Геленджике осудили мужчину, насиловавшего и снимавшего видео с двумя сестрами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Геленджике осудили мужчину, насиловавшего и снимавшего видео с двумя сестрами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Как установил суд, мужчина долгое время развращал двух малолетних сестер и заставлял их делать порнографические фото- и видеоматериалы. Девочки никому не рассказывали о происходящем, так как он являлся их родственником. Они сообщили об этом только парню своей старшей сестры, которая давно с ними не жила. После этого выяснилось, что она, будучи несовершеннолетней, тоже подвергалась насилию со стороны родственника. Испугавшись за сестер, девушка сообщила об этом в правоохранительные органы.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима и запретил заниматься работой, связанной с детьми, сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что бывший воспитатель суворовского училища совращал учеников.

