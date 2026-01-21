Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 21 января 2026Силовые структуры

Бывший воспитатель суворовского училища совращал учеников

На Урале экс-воспитателя суворовского училища осудили за домогательства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Урале экс-воспитателя суворовского училища осудили за домогательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, бывший воспитатель Екатеринбургского суворовского военного училища пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе на дачу сходить в баню, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима, а также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что насильник с ножом напал на россиянку в парке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

    Второй город Украины почти целиком оказался обесточен

    Найден простой метод раннего выявления проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok