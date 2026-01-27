Реклама

12:37, 27 января 2026Силовые структуры

Россиянин придумал способ быстро закрыть долг перед кредитором

В Подмосковье раскрыли совершенное 24 года назад покушение на сотрудника банка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Подмосковье раскрыли совершенное 24 года назад покушение на сотрудника банка. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 16 июня 2001 года в Сергиевом Посаде неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину, который работал начальником службы безопасности местного отделения банка. Преступление было совершено рядом с местом проживания пострадавшего, злоумышленник скрылся. Получивший ранение потерпевший после нападения выжил.

Сразу установить причастного к покушению не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены экспертные исследования и комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Это позволило выйти на след подозреваемых — двух братьев из Тульской области. Их задержали по месту проживания.

В ходе расследования стало известно, что один из них имел долговые обязательства перед пострадавшим на сумму две тысячи долларов. Чтобы не отдавать деньги, он договорился с братом о расправе над кредитором. Для этого исполнитель получил сведения о цели и дождался возле дома, а после выстрела скрылся с места преступления.

Задержанным предъявлены обвинения, оба заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин напал с ножом на бывшую жену и дочь.

