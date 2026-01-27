Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 27 января 2026Россия

Россиянин спас от взрыва четыре многоквартирных дома

Житель Дагестана почуял запах газа и предупредил жителей четырех домов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Житель Дагестана спас от взрыва четыре многоквартирных дома. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

Как стало известно, мужчина гостил у родственника в Махачкале, когда ночью почувствовал резкий запах газа. Обойдя всех соседей и разбудив их, он проверил ближайшие дома, где также чувствовалась утечка. Свои действия россиянин снимал на видео. «Уже четвертый дом прохожу. Везде газ, везде вонь. Тошнит уже, голова болит», — пожаловался он на записи.

Жильцы дома вызвали экстренные службы, которые нашли источник утечки.

Ранее взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

    Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

    Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok