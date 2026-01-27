Россиянин спас от взрыва четыре многоквартирных дома

Житель Дагестана почуял запах газа и предупредил жителей четырех домов

Житель Дагестана спас от взрыва четыре многоквартирных дома. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

Как стало известно, мужчина гостил у родственника в Махачкале, когда ночью почувствовал резкий запах газа. Обойдя всех соседей и разбудив их, он проверил ближайшие дома, где также чувствовалась утечка. Свои действия россиянин снимал на видео. «Уже четвертый дом прохожу. Везде газ, везде вонь. Тошнит уже, голова болит», — пожаловался он на записи.

Жильцы дома вызвали экстренные службы, которые нашли источник утечки.

Ранее взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.