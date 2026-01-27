Россиянка описала курортный город в Азии фразой «где зимуют российские пенсионеры»

Российская тревел-блогерша побывала в популярном курортном городе Азии и описала его фразой «где зимуют российские пенсионеры». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В материале автора речь идет о городе Санья на китайском острове Хайнань. Она отметила, что добраться туда можно без пересадок и необходимости оформлять визы, что становится большим плюсом для пожилых россиян. Кроме того, в Санье можно пользоваться российскими банковскими картами с небольшими комиссиями и общаться с местными на русском языке.

Блогерша отметила, что там хороший климат, чистые пляжи и безопасность — даже если оставить вещи без присмотра, их никто не украдет. К плюсам города она отнесла и доступные цены.

Ранее эта же блогерша побывала в Италии и рассказала о секретах молодости местных женщин. По ее словам, дело не в генетике и не в «уколах красоты» — ими итальянки не увлекаются.