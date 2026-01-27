Россиянки облысели из-за популярного препарата для омоложения Dermaheal

Россиянки пожаловались на негативные последствия применения популярного препарата для омоложения Dermaheal. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что женщины стали самостоятельно колоть инъекции препарата, который массово продается в интернете и соцсетях. После использования средства многие принялись жаловаться на появление пятен и сыпи на лице, а также на образование отеков. Кроме того, некоторые женщины частично облысели.

Одной из возможных причин осложнений авторы поста называют подделки препарата. Эксперты пояснили, что девушки приобретали лекарство в интернете без сертификации и гарантий подлинности, что может привести к непредсказуемой реакции организма.

В результате россиянки были вынуждены обращаться к косметологам, чтобы убрать последствия домашних процедур.

Ранее в январе россиянка получила ожоги лица после фототерапии. Жительница Краснодарского края решилась на аппаратную процедуру и в ходе сеанса почувствовала сильную боль.