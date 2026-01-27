Российские подростки разгромили обувной магазин и напали на продавщицу

Во Владивостоке подростки разгромили обувной магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По данным источника, юноши ворвались в магазин, стали раскидывать коробки и крушить все вокруг. Когда 49-летняя сотрудница сделала подросткам замечание, те набросились на нее и повредили ей палец, после чего подперли дверь магазина лопатой. Женщину вызволял охранник.
Потерпевшая зафиксировала побои, у нее оказался сломан палец, и написала заявление в полицию.
