Силовые структуры
08:08, 27 января 2026Силовые структуры

Госизмену и попытку теракта вменили российскому подростку

В Кузбассе подросток предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кемеровской области 17-летний житель предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2025 года юноша получил в соцсети предложение помогать за деньги в совершении преступлений на объектах транспортной инфраструктуры. После своего согласия он получил координаты и попытался поджечь подвижный состав, однако был задержан.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд оставил в силе срок бойцу ММА Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте.

