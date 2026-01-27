Госизмену и попытку теракта вменили российскому подростку

В Кузбассе подросток предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта

В Кемеровской области 17-летний житель предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2025 года юноша получил в соцсети предложение помогать за деньги в совершении преступлений на объектах транспортной инфраструктуры. После своего согласия он получил координаты и попытался поджечь подвижный состав, однако был задержан.

Уголовное дело направлено в суд.

