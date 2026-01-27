Российский футболист перешел в иностранный клуб

Футболист Макаров перешел из московского «Динамо» в турецкий «Кайсериспор»

Российский футболист Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор». Об этом сообщается на сайте турецкой команды.

27-летний футболист подписал с иностранным клубом контракт до конца нынешнего сезона. Финансовые подробности соглашения не уточняются. Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович отметил, что Макаров усилит команду.

В начале декабря 2025 года Макаров заявил, что покинет «Динамо» в том случае, если главным тренером останется Ролан Гусев. Позднее стало известно, что специалист будет работать с бело-голубыми до конца сезона. Контракт с Макаровым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 12 матчей в Российской премьер-лиги и Кубке страны, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.