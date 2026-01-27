«Руссо-Балтъ» представил свой первый электрокар

Возрожденный бренд «Руссо-Балтъ» предлагает тест-драйв нового электрофургона

Возрождаемая российская автомобильная марка «Руссо-Балтъ» представила первые изображения своей дебютной модели на официальном сайте бренда. Там же потенциальные клиенты и автолюбители могут оставить заявку на тест-драйв электрокара или предварительный заказ.

Цельнометаллический фургон для коммерческого использования внешне напоминает дизайн пикапа Tesla Cybertruck. Кузов машины изготовлен из нержавеющей стали. Производитель указал, что этот материал будет применяться для всех будущих автомобилей линейки.

Электромобиль оснащен одним двигателем мощностью 200 лошадиных сил. На полной зарядке аккумулятора, емкость которого составляет 115 киловатт-часов, машина, как заявлено на сайте, может проехать 400 километров. Используя станцию быстрой зарядки, батарею можно полностью восстановить за час. По словам производителя, фургон можно эксплуатировать при температуре от минус 45 до плюс 45 градусов Цельсия.

Разработчики выделили возможность легкой замены кузовных панелей, которые после установки не нуждаются в покраске. Придать кузову цвет можно с помощью специальной полиуретановой пленки по выбору покупателя. Для автомобиля предусмотрено специальное приложение для смартфона, позволяющее удаленно контролировать его состояние. Информация о стоимости и дате старта серийного производства модели пока не раскрывается.

Автомобили под маркой «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год. За это время было создано несколько сотен единиц легковой и грузовой техники.

