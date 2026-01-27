Реклама

Забота о себе
03:03, 27 января 2026Забота о себе

Сексолог подсказала три способа избежать боли при первом анальном сексе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LTim / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина подсказала три способа избежать боли во время первого анального секса. На эту тему она высказалась в Telegram-канале.

Первый совет Мелехиной — хорошо возбудиться, перед тем как приступить к сексуальной практике. Также, по ее словам, надо обязательно использовать смазку. Причем лубрикант стоит выбирать именно на силиконовой основе, добавила специалистка.

Кроме того, продолжила она, подготовиться к проникновению можно с помощью различных секс-игрушек. В качестве примера Мелехина привела анальную пробку.

Ранее сексолог Диана Соминина перечислила признаки зависимости от порно у мужчин. Она призвала обратить внимание на раздражительность, которая появляется при попытке воздержаться от просмотра эротического контента.

