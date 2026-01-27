Шесть женщин удушил сексуальный маньяк из российского региона

СК завершил следствие по делу саратовца об убийствах шести женщин в Бугуруслане

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела сексуального маньяка, причастного к расправам над женщинами в 2000-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Обвиняемый — 59-летний житель Саратовской области, которому вменяют шесть жертв. Двух из них нашли 14 августа 2008 года в лесополосе у дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово недалеко друг от друга. Над телами двух местных жительниц 30 и 41 года надругались.

В ходе расследования было проверено более 2000 биологических образцов, допрошено более 200 человек, отрабатывались родственники и знакомые, но преступления не были раскрыты. Тем не менее экспертам удалось на одежде одной из жертв обнаружить биологический материал, из которого был выделен генотип неизвестного мужчины. Позже он помог выйти на след маньяка.

Его задержали на территории Саратовской области и доставили в город Бугуруслан. Следователи установили, что он причастен к пропаже еще четырех женщин. Таким образом, в период с 2005 по 2008 год мужчина, проживая в Бугуруслане, совершил серию преступлений в отношении местных жительниц.

На допросе он рассказал, что на своем автомобиле предлагал незнакомкам подвезти их до необходимого адреса. Оперативное видео с ним предоставили в СК.

На кадрах виден мужчина, который говорит, что связал руки женщине, изнасиловал и удушил. Другую жертву он ударил по голове ключом и зажал голову под мышкой.

По данным следствия, пользуясь доверчивостью женщин, обвиняемый под надуманным предлогом увозил жертв в лес, там насиловал и расправлялся с ними. Тела пятерых он закопал в лесу, шестую — сбросил с моста в реку Мочегай. Седьмой жертве удалось обмануть маньяка и сбежать.

В 2008 году обвиняемый переехал в Саратовскую область. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

