Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 27 января 2026Экономика

Символ 2026 года из фекалий слепили в российском регионе

В Якутии слепили огромную лошадь из навоза
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anna List / Shutterstock / Fotodom

Огромную лошадь — символ 2026 года — слепили из фекалий в Якутии. Внимание на событие обратил Telegram-канал «Подъем».

Лепка символов года из балбаха — замороженного навоза — является давней традицией для региона, которая берет свое начало в 2011 году. Автором необычной скульптуры стал Иван Боппосов. Ранее на протяжении 13 лет их созданием занимался его брат Михаил, однако три года назад у него обнаружили рак, и его дело продолжил Иван.

Ранее в России заметили исчезновение «членовиков». Так, в екатеринбургской мэрии обратили внимание на то, что нынешней зимой в городе не обнаружили ни одного снежного фаллоса. В администрации выразили надежду, что мода на них прошла и больше не вернется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В российском курортном городе объявили угрозу атаки БПЛА

    Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

    Врач посоветовала простой способ улучшить память

    Сотрудник аэропорта помог наркокурьеру ради 50 долларов и оказался в тюрьме

    «Руссо-Балтъ» представил свой первый электрокар

    Жестоко избитая российская инста-модель примирилась с обидчиком

    Дорогие смартфоны начали ломаться из-за морозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok