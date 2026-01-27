Символ 2026 года из фекалий слепили в российском регионе

В Якутии слепили огромную лошадь из навоза

Огромную лошадь — символ 2026 года — слепили из фекалий в Якутии. Внимание на событие обратил Telegram-канал «Подъем».

Лепка символов года из балбаха — замороженного навоза — является давней традицией для региона, которая берет свое начало в 2011 году. Автором необычной скульптуры стал Иван Боппосов. Ранее на протяжении 13 лет их созданием занимался его брат Михаил, однако три года назад у него обнаружили рак, и его дело продолжил Иван.

Ранее в России заметили исчезновение «членовиков». Так, в екатеринбургской мэрии обратили внимание на то, что нынешней зимой в городе не обнаружили ни одного снежного фаллоса. В администрации выразили надежду, что мода на них прошла и больше не вернется.