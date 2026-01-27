Реклама

11:41, 27 января 2026Силовые структуры

Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

В Новосибирской области ФСБ задержала подростка за поджог объекта сотовой связи
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Скрученный сотрудниками ФСБ в Новосибирской области подросток попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» делится региональное управление Следственного комитета России.

На записи видно, как силовики подбегают к идущему по улице молодому человеку с рюкзаком. Его кладут на снег. На следующих кадрах задержанный показывает правоохранителям свой телефон и рассказывает, как на него вышли злоумышленники.

По версии следствия, в январе 15-летний местный житель получил в одном из мессенджеров предложение от анонима о совершении диверсии. Он согласился и, действуя по заданию, совершил поджог оборудования для цифровой связи в Тогучинском районе региона.

Школьнику предъявили обвинение по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Он арестован.

Ранее в Краснодарском крае мужчина получил 12 лет колонии за сожженное оборудование.

