Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

В Новосибирской области ФСБ задержала подростка за поджог объекта сотовой связи

Скрученный сотрудниками ФСБ в Новосибирской области подросток попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» делится региональное управление Следственного комитета России.

На записи видно, как силовики подбегают к идущему по улице молодому человеку с рюкзаком. Его кладут на снег. На следующих кадрах задержанный показывает правоохранителям свой телефон и рассказывает, как на него вышли злоумышленники.

По версии следствия, в январе 15-летний местный житель получил в одном из мессенджеров предложение от анонима о совершении диверсии. Он согласился и, действуя по заданию, совершил поджог оборудования для цифровой связи в Тогучинском районе региона.

Школьнику предъявили обвинение по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Он арестован.

Ранее в Краснодарском крае мужчина получил 12 лет колонии за сожженное оборудование.