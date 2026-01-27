Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 27 января 2026Бывший СССР

Стало известно количество выехавших молодых украинцев после разрешения властей

Депутат Рады Нагорняк сообщил, что с Украины выехало более полумиллиона парней
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Рады Сергей Нагорняк сообщил, что с Украины выехали более полумиллиона парней после разрешения властей страны о выезде молодых людей младше 23 лет. Его слова в эфире украинского телевидения приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Цифры для нас очень страшные. Я думаю, что за последние полгода (...) около полумиллиона молодых людей выехали за границу [Украины]», — заявил парламентарий.

По его словам, сейчас в столице ПольшиВаршаве — большинство таксистов — молодые украинцы. А отличие между главным польским городом и Киевом теперь только в наличие света и тепла, резюмировал Нагорняк.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского после слов о России и Балтийском море. Он подчеркнул, что Варшава не намерена выполнять требования Киева и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok