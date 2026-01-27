Стало известно количество выехавших молодых украинцев после разрешения властей

Депутат Рады Нагорняк сообщил, что с Украины выехало более полумиллиона парней

Депутат Рады Сергей Нагорняк сообщил, что с Украины выехали более полумиллиона парней после разрешения властей страны о выезде молодых людей младше 23 лет. Его слова в эфире украинского телевидения приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Цифры для нас очень страшные. Я думаю, что за последние полгода (...) около полумиллиона молодых людей выехали за границу [Украины]», — заявил парламентарий.

По его словам, сейчас в столице Польши — Варшаве — большинство таксистов — молодые украинцы. А отличие между главным польским городом и Киевом теперь только в наличие света и тепла, резюмировал Нагорняк.

