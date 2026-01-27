Реклама

Россия
11:09, 27 января 2026Россия

Стало известно о смерти на СВО троих жителей российского региона

В Ивановской области простились с тремя бойцами СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fedorovekb / Shutterstock / Fotodom  

В Ивановской области простились с тремя бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о военнослужащих Олеге Панове, Сергее Грибове и Алексее Марцеве. Они служили в разных воинских частях в зоне проведения спецоперации.

Все бойцы проявили мужество и героизм при выполнении воинского долга, отметили в пресс-службе. Подробностей об обстоятельствах смерти россиян не представлено.

Ранее в Саратовской области сообщили о смерти семи участников спецоперации. Они ушли на СВО из Красноармейского, Пугачевского и Энгельсского районов.

