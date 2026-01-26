В российском регионе сообщили о смерти семерых бойцов СВО

В Саратовской области сообщили о смерти семерых бойцов СВО

Семеро участников специальной военной операции (СВО) не вернулись из зоны боевых действий. Об этом сообщает газета «МК-Саратов».

Речь идет о жителях Красноармейского, Пугачевского и Энгельсского районов.

Смерть бойцов изданию подтвердили местные власти. Обстоятельств, при которых не стало военнослужащих, не приводится.

Ранее в январе стало известно о смерти четверых участников СВО из Ивановской области. В некрологе указано, что трое их них служили в воинских подразделениях других регионов, а еще один солдат — на территории ивановского гарнизона.

