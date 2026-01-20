Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 20 января 2026Россия

В российском регионе сообщили о смерти четырех бойцов СВО

В Ивановской области сообщили о смерти четырех бойцов СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Четыре уехавших на СВО бойца не вернулись из зоны боевых действий. Об этом сообщает новостной портал «Кстати.News».

Ресурс опубликовал фотографии военнослужащих. В некрологе говорится, что трое их них служили в воинских подразделениях других регионов, а еще один солдат — на территории ивановского гарнизона.

Когда именно похоронили бойцов, не сообщается.

Ранее в Бурятии произошла история, напоминающая завязку фильма «Спасти рядового Райана». Там рассказали о смерти троих родных братьев на СВО. Старшего из них не стало в феврале 2024 года. К весне 2025-го не стало среднего и младшего братьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok