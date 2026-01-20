В российском регионе сообщили о смерти четырех бойцов СВО

В Ивановской области сообщили о смерти четырех бойцов СВО

Четыре уехавших на СВО бойца не вернулись из зоны боевых действий. Об этом сообщает новостной портал «Кстати.News».

Ресурс опубликовал фотографии военнослужащих. В некрологе говорится, что трое их них служили в воинских подразделениях других регионов, а еще один солдат — на территории ивановского гарнизона.

Когда именно похоронили бойцов, не сообщается.

Ранее в Бурятии произошла история, напоминающая завязку фильма «Спасти рядового Райана». Там рассказали о смерти троих родных братьев на СВО. Старшего из них не стало в феврале 2024 года. К весне 2025-го не стало среднего и младшего братьев.